Уайлдер: Я обещаю своим фанатам, что во втором поединке с Фьюри сомнений не будет

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) пообещал фанатам, что на этот раз сомнений в его победе над Фьюри не будет никаких.

"Я счастлив, что это произойдет. Я хочу дать фанатам то, что они хотят увидеть.

Я проявил себя в первый раз, и я готов сделать это снова. Первый бой был спорным. Я обещаю своим фанатам, что во втором поединке сомнений не будет. Я собираюсь покончить с этим".

Напомним, что реванш Уайлдер – Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. Первый бой этих боксеров 1 декабря 2018 года закончился вничью.