Лопес о Ломаченко: Он придурок, я точно его нокаутирую

Мексиканский чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) прокомментировал своего будущего соперника, украинского чемпиона мира Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и заверил, что не сомневается, что победит его. Слова Лопеса цитирует Fight Nation:

"Ломаченко сказал: "Добро пожаловать в мой клуб?" Реально? Этот парень испугался. Мне он не нравится как личность. Я видел, как он обращался с людьми из компании Top Rank и все такое, мужик. Он - придурок. Вот знаете, я просто не люблю тех людей, которые считают, что их дерьмо не воняет так же, как у окружающих.

Я, безусловно, его нокаутирую. Мне просто нужно посмотреть, как я буду себя чувствовать в тренировочном лагере. Я просто не думаю, что мне позволят победить его, если дело дойдет до карточек судей. Посмотрите на Всемирный боксерский совет. Они говорят, что если Ломаченко выигрывает тот, он станет абсолютным чемпионом, а если выиграю я, мне все равно нужно будет биться за другие пояса. Это означает, что франчайзинговый пояс WBC все равно останется у Ломаченко, даже если я одержу победу. В тот же момент, когда я побью его, я откажусь от этого пояса, к черту его!" - сказал Лопес.

Напомним, что по предварительной договоренности бой Ломаченко - Лопес пройдет в апреле 2020 года. Точная дата и место проведения поединка пока не известны.