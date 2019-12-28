Юриоркис Гамбоа: Я все еще нахожусь на высоком уровне

Кубинский легковес, экс-чемпион мира Юриоркис Гамбоа (30-2, 18 КО) прокомментировал своего будущего соперника, американца Джервонту Дэвиса (22-0, 21 КО) и рассказал о плане на бой. Его слова цитирует boxingnews24:

"Я все еще в форме, я нахожусь на высоком уровне. Я не просто могу драться с этими ребятами, но и способен побеждать их. Концентрация и дисциплина позволили мне занять позицию, в которой я сейчас нахожусь. Я делал ставку на это в течение всей своей карьеры и продолжу так делать дальше. Мои принципы никогда меня не подводили. Тот факт, что Дэвис отправлял всех оппонентов в нокаут до девятого раунда - это замечательный момент для него. Но это еще не повод беспокоиться по поводу моего рекорда. Я дрался с большими и сильными ребятами, у меня больше опыта, чем у Джервонты. Я могу побеждать этих бойцов. Дэвис не покажет ничего такого, что я не видел раньше. Я переживаю только о том, чтобы придерживаться плана, с которым выйду на бой" - сказал Гамбоа.

Напомним, что бой Дэвис - Гамбоа состоится в ночь с 28 на 29 декабря в США на State Farm Arena, а на кону будет стоять вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии WBA.