Разборки супертяжей, Ломаченко и Спенс: что фаны бокса должны загадать на 2020 год

Оригинал статьи – Клифф Ролд, BoxingScene

Перевод и адаптация – Иван Мартынов, UA-Футбол

Давайте сделаем вид, что Санта может принести фанатам бокса все, что они пожелают в 2020 году. С новым годом, новым десятилетием, новым рассветом, возможности становятся безграничными.

Вряд ли мы найдем хотя бы двух фанатов с одинаковыми новогодними желаниями. Некоторых интересует только супертяжелый вес, у других есть своего рода невидимая линия интереса по весовым категориям. А некоторые готовы в середине дня отбросить все дела, чтобы посмотреть вечер бокса в Японии.

Удовлетворить все интересы будет непросто, но в мире профессионального бокса достаточно общих точек соприкосновения независимо от языкового барьера, географического положения и других нюансов.

Пожелание №1. Консолидация в супертяжелом весе

Было бы наивно желать, чтобы в каждой весовой категории снова был один чемпион, в руках которого были бы собраны все главные пояса. Политика, «франчайзинг» и география – это лишь некоторые из многочисленных препятствий. Но это не означает, что дивизионы не могут объединиться вокруг ключевой фигуры. Ни в одной из весовых категорий это не имеет большего значения, чем в хэвивейте.

После нескольких взлетов и падений мы вступаем в новый год с тем же трехглавым монстром на вершине супертяжелого веса. Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри встретятся во второй раз в начале 2020 года в надежде на то, что в этот раз победитель будет определен. Это может или не может привести к третьему бою. Но для полного удовлетворения ожиданий фанатов нам хотелось бы увидеть этих двоих в противостоянии с уязвимым Энтони Джошуа. Будем надеяться, что в следующем году состоится хотя один свежий мегафайт между тройкой гегемонов хэвивейта.

Пожелание №2. Полноценное возвращение Эррола Спенса

Помимо каких-либо юридических проблем, связанных с автомобильной аварией, звезда полусреднего веса Эррол Спенс в 2019-м вышел сухим из воды после его победы в объединительном поединке против Шона Портера. Но возникает вопрос – как авария, только чудом не повлекшая за собой летальный исход, повлияет на Спенса и его дальнейшие перспективы в боксе? Этого мы не узнаем до тех пор, пока американец не выйдет на ринг. Мы надеемся увидеть камбэк Спенса без каких-либо последствий и ограничений.

Спенс подходит к высшей точке своей карьеры. Выяснение того, насколько высоко может забраться любой боец, особенно в дивизионе со столь богатой историей, является частью радости от следования за спортом. Это не вытесняет радость и облегчение от того, что Спенс пережил в октябре в Далласе. Это могла быть одна из худших трагедий в спорте со времени смерти Сальвадора Санчеса, который в 1982-м ушел на пике после жуткой автокатастрофы.

Пожелание №3. Определенность в легком весе

В весовой категории до 135 фунтов стало жарко. В первой половине 2020 года мы увидим, как Василий Ломаченко в объединительном бою встретится с Теофимо Лопесом. После победы Лопеса над Комми Ломаченко был кристально чист – если украинец доберется до Лопеса, то его следующей целью станет Джервонта Дэвис.

Флойд Мейвезер лепит из Дэвиса большую звезду, и вполне вероятно, что бой Ломаченко – Дэвис станет первым для двух боксеров по системе pay-per-view. Но и это еще не все. Дэвин Хэйни, посматривая за этими разборками со стороны, будет ждать своего часа…

Пожелание №4. Сохранение Суперсерии

Турниры Всемирной боксерской Суперсерии (World Boxing Super Series) стали свежим дыханием для мирового бокса. В 2018-м мы стали свидетелями ярких триумфов Александра Усика и Каллума Смита, а в этом году свой трофей имени Мухаммеда Али в драматичном бою с Нонито Донэйром добыл японец Наоя Иноуэ.

Фанаты бокса часто интересуются, как бы выглядел бокс, если бы в его основе лежали турнирные принципы командных видов спорта. WBSS дает нам подсказку, но давайте будем реалистами – эта модель не будет работать в денежных весовых категориях, где слишком много желающих поживиться. Тем не менее, не самые статусные весовые категории в поиске звезд могут использовать этот формат в качестве катапульты на новый уровень.

Если WBSS продолжится в 2020 году, было бы неплохо увидеть турнир в первом наилегчайшем весе. Это глубокий и талантливый дивизион, который обещает фанатам серьезный экшн.

Пожелание №5. Еще один триллер для Романа Гонсалеса

Как и в случае с Майклом Карбаджалом в 90-х и Виком Дарчиняном в 00-х, чтобы занять место на американском рынке для более легких весовых категорий, нужен правильный парень, скажем, в полулегком дивизионе. Гонсалес был первым не говорящим по-английски легковесом, талант которого был настолько великим, что он без проблем закрепился на американском рынке и долгое время стоял первым в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Подъем Гонсалеса позволил Наойе Иноуэ, Хуану Франциско Эстраде, Карлосу Куадрасу, Казуто Иоке и Срисакету Сор Рунгвисаю, среди прочих, выступить в крупных американских шоу.

После долгих лет хардкорного фэна американские фанаты увидели конец его расцвета. Увидим ли мы Гонсалеса на бис? Роман вернулся после травмы колена, и в 32 года у него остается короткое окно на еще одну большую ночь. Поражение или победа – было бы неплохо увидеть это от человека, подарившего фанатам бокса классические поединки против Эстрады, Куадраса и Сор Рунгвисаи. У Гонсалеса осталось еще одно монументальное усилие, прежде чем силы в его теле окончательно иссякнут.

Пожелание №6, финальное. Реванш Мейвезера и Пакьяо

Обязательно найдутся циники, которым не понравится эта идея. Флойд объявил о своем возвращении в 2020 году. Это означает, что теперь на боксерском ринге нет ничего более масштабного, чем реванш американца с Пакьяо. После победы филиппинца над Китом Турманом его акции так же высоки, как и после поражения от Мейвезера в 2015-м.

Если бы Мейвезер мог вернуться на ринг и после двухлетнего простоя в 42 года еще раз побить Пакьяо, это поставило бы восклицательный знак напротив его имени в звании лучшего боксера 21-о века. При любом результате, реванш Мейвезера и Пакьяо – это самое ожидаемое событие года, пускай двум дуэлянтам на двоих уже за 80 лет. Никогда не поздно снова увидеть в деле двух величайших бойцов этого столетия.

Это всего лишь несколько пожеланий. Не стесняйтесь добавлять свои собственные в комментариях. Александр Усик против Энтони Джошуа? Сергей Деревянченко vs Сауль Альварес? Теренс Кроуфорд – Шон Портер? Хорошего бокса много не бывает.