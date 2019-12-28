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Энтони Джошуа: Я просто хочу завоевать последний пояс

Бокс
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Энтони Джошуа: Я просто хочу завоевать последний пояс
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Чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) прокомментировал предстоящий бой американского чемпиона по версии WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1; 41 КО) и своего соотечественника, линейного чемпиона мира Тайсона Фьюри (29 -0-1, 20 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Я и Фьюри - одни из лучших, которые при этом все еще пытаются улучшить свои навыки, чтобы выйти на элитный уровень.

Спарринг с Фьюри пойдет мне на пользу, как мне кажется. Это принесет мне выгоду, как и ему. Если Фьюри победит Уайлдера, я думаю, он будет более расположен к поединку со мной.

Тогда мы с ним подпишем контракт. Вот почему я буду болеть за него. Я просто хочу завоевать последний пояс в дивизионе", - сказал Джошуа.

Напомним, что ранее сообщалось о точной дате и месте боя Уайлдер - Фьюри 2.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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