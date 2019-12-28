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Диллиан Уайт раскритиковал Уайлдера: Этот трус боится выйти против меня

Бокс
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Смелое заявление

Диллиан Уайт раскритиковал Уайлдера: Этот трус боится выйти против меня
UA-Футбол
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Британский боксер, претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) прокомментировал постоянные отказы со стороны американского чемпиона Деонтея Уайлдера (42-0-1; 41 КО) по организации их боя.

Свое обращение он опубликовал на официальной странице в Твиттер:

"Награда крупнейшего труса сегодня вручается Деонтею Уайлдеру. Он был номером один в течение 2 лет. И этот трус до сих пор не нашел в себе смелости подраться со мной", - сказал Уайт.

Напомним, что ранее были определены дата и место боя Уайлдер - Фьюри 2.

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В статье: Дионтей Уайлдер Диллиан Уайт
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