Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Менеджер Ломаченко: Здесь только один король дивизиона
Комментарий специалиста
Промоутер украинского чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) Эгис Климас после победы Джервонты Дэвиса (23-0, 22 КО) над кубинцем Гамбоа обратился к американцу на своей официальной странице в Instagram:
"Здесь только один король дивизиона. Джервонта "Пустой танк" Дэвис все еще победитель? Ты боксировал со старым и неполноценным Гамбоа, и ты все еще веришь, что победишь Лома?"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...