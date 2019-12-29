Менеджер Ломаченко: Здесь только один король дивизиона

Промоутер украинского чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) Эгис Климас после победы Джервонты Дэвиса (23-0, 22 КО) над кубинцем Гамбоа обратился к американцу на своей официальной странице в Instagram:

"Здесь только один король дивизиона. Джервонта "Пустой танк" Дэвис все еще победитель? Ты боксировал со старым и неполноценным Гамбоа, и ты все еще веришь, что победишь Лома?"