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Менеджер Ломаченко: Здесь только один король дивизиона

Бокс
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Менеджер Ломаченко: Здесь только один король дивизиона
UA-Футбол
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Промоутер украинского чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) Эгис Климас после победы Джервонты Дэвиса (23-0, 22 КО) над кубинцем Гамбоа обратился к американцу на своей официальной странице в Instagram:

"Здесь только один король дивизиона. Джервонта "Пустой танк" Дэвис все еще победитель? Ты боксировал со старым и неполноценным Гамбоа, и ты все еще веришь, что победишь Лома?"

Менеджер Ломаченко: Здесь только один король дивизиона - изображение 1
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В статье: Василий Ломаченко Эгис Климас Джервонта Дэвис
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