Джервонта Девис о бое с Гамбоа: Я ловил его и потрясал ударами, но он дрался дальше

Регулярный чемпион мира в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) прокомментировал свою победу над кубинцем Юриоркисом Гамбоа (30-3, 18 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Когда я выходил на ринг, я знал, что Гамбоа станет непростым соперником, потому что он очень опытный. Вы увидели, как я ловил его и потрясал ударами, но он продолжал драться. Я понимал, что он лучше, чем любой, с кем я дрался раньше. Основная моя задача на бой была в чистых попадания. Я сильно бил по нему, но не мог его свалить" - сказал Дэвис.

Напомним, что ранее промоутер украинца Василия Ломаченко напомнил американцу, кто является королем в дивизионе.