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Джервонта Дэвис о бое с Ломаченко: Конечно, я бы подрался с ним, это большие деньги

Бокс
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Комментарий американца

Джервонта Дэвис о бое с Ломаченко: Конечно, я бы подрался с ним, это большие деньги
UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер, регулярный чемпион мира в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) после победы над кубинцем Гамбоа выразил желание сражаться против украинского чемпиона Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Его слова цитирует ShowTime:

"Я не чувствую, что кто-то выше меня. Я продаю арены.

Я не думаю, что Ломаченко делает это же. Конечно, я бы подрался с ним. Это большой риск, но и большие деньги.

Ломаченко еще не в конце своей карьеры, но он уже в возрасте. Поэтому он пытается устроить как можно больше боев", - сказал Дэвис.

Напомним, что ранее промоутер украинца подчеркивал, что его подопечный является единственным королем дивизиона.

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В статье: Василий Ломаченко Анатолий Ломаченко Джервонта Дэвис
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