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Боб Арум о бое Фьюри - Уайлдер: Гораздо больше людей будут продвигать этот поединок

Бокс
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Боб Арум о бое Фьюри - Уайлдер: Гораздо больше людей будут продвигать этот поединок
UA-Футбол
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Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум заявил, что бой Уайлдер - Фьюри 2 может собрать много денег от рекламы и платных просмотров. Его цитирует IFL.TV:

"Например, 30 секунд рекламы во время Супербоула стоят 6 млн долларов. Мы будем показывать в ней боксеров в течение 4-5 минут. Вы понимаете, сколько это будет стоить?

Теперь у нас есть две гигантские сети ESPN и Fox. Гораздо больше людей будут продвигать этот бой и говорить о нем.

Я думаю, что реванш соберет около 2 млн долларов в качестве платы за просмотр боя" - сказал Арум.

Напомним, что бой Уайлдер - Фьюри 2 должен состояться 22 февраля 2020 в США.

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В статье: Тайсон Фьюри Боб Арум Дионтей Уайлдер
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