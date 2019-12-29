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Тайсон Фьюри к Уайлдеру: Я тебя опозорю и отправлю в школу

Бокс
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Серьезное заявление

Тайсон Фьюри к Уайлдеру: Я тебя опозорю и отправлю в школу
UA-Футбол
Новина українською

Линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) прокомментировал отказ чемпиона по версии WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1; 41 КО) прийти на медиа мероприятия, посвященные их поединкe. Слова британца цитирует DailyMail:

"У меня есть сообщение для Уайлдера. Сегодня он отказался участвовать в каких-либо событиях с участием СМИ. Он врет, что простудился. Просто Уайлдер не хочет находиться со мной в одной комнате, иначе я свожу его в школу.

Деонтей, какой же мелкой с*чкой ты стал.

Ты даже не способен встретиться со мной и устроить битву взглядов на камеру, поскольку я тебе опозорю и отправлю в школу", - сказал Фьюри.

Напомним, что ранее Боб Арум заявлял о больших деньгах от трансляции боя Уайлдер - Фьюри.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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