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Бой Кличко – Джошуа признан лучшим поединком 10-летия

Бокс
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Бой Кличко – Джошуа признан лучшим поединком 10-летия
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Портал Boxing News в рейтинге лучших боев декады на первую строку поставил битву в супертяжелом весе между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.

Два олимпийских чемпиона выясняли сильнейшего в апреле 2017 года на 90-тысячной арене в Лондоне. Тот бой запомнился обоюдными нокдаунами – первым в 5-м раунде упал Кличко, но уже в 6-й трехминутке украинский ветеран тяжелым ударом правой отправил Джошуа на канвас ринга. Британец восстановился и в 11-м раунде после эффектного апперкота добил Кличко до отмашки судьи.

Для Кличко бой с Джошуа стал последним в карьере, а британец спустя год добавил в свою коллекцию титулов пояс WBO. В 2019-м Джошуа в Нью-Йорке нокаутом сенсационно проиграл Энди Руису, но в декабре взял реванш и снова стал чемпионом мира в супертяжелом весе.

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В статье: Владимир Кличко Энтони Джошуа
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