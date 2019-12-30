Бой Кличко – Джошуа признан лучшим поединком 10-летия

Портал Boxing News в рейтинге лучших боев декады на первую строку поставил битву в супертяжелом весе между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа.

Два олимпийских чемпиона выясняли сильнейшего в апреле 2017 года на 90-тысячной арене в Лондоне. Тот бой запомнился обоюдными нокдаунами – первым в 5-м раунде упал Кличко, но уже в 6-й трехминутке украинский ветеран тяжелым ударом правой отправил Джошуа на канвас ринга. Британец восстановился и в 11-м раунде после эффектного апперкота добил Кличко до отмашки судьи.

Для Кличко бой с Джошуа стал последним в карьере, а британец спустя год добавил в свою коллекцию титулов пояс WBO. В 2019-м Джошуа в Нью-Йорке нокаутом сенсационно проиграл Энди Руису, но в декабре взял реванш и снова стал чемпионом мира в супертяжелом весе.