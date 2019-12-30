Фьюри: Наш реванш с Уайлдером – величайший бой эры

Уайлдер и Фьюри повторно выяснят отношения 22 февраля в Лас-Вегасе. В первом бою была зафиксирована ничья, что позволило американцу защитить титул WBC.

"Предстоящий бой – величайший поединок нашей эры. Смотрите сами. Два непобежденных супертяжа. 206 см роста против 201 см роста. Британец против американца. Оба отлично говорят и умеют развлекать толпу. Боксер против панчера. Это ведь классическое противостояние стилей.

Знаете, я пересмотрел множество величайших боев в истории бокса и заметил, что великий боксер всегда побеждает великого панчера.

В реванше Уайлдер по мне не попадет ни разу. Я заставлю его сказать: «No Mas!». Он капитулирует, как только поймет, что ему меня не достать. Я позабочусь о том, чтобы он выглядел полным идиотом", - заявил Фьюри.

Тайсон Фьюри в последнем бою единогласным решением судей побил Отто Валлина, а Деонтей Уайлдер в реванше нокаутировал Луиса Ортиса.