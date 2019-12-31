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Джошуа: Бой с Уайлдером должен пройти в Великобритании

Бокс
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Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) хочет драться с Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО) на своей территории.

Джошуа: Бой с Уайлдером должен пройти в Великобритании
Новина українською

Джошуа перед дебютом в США провел несколько громких боев в Великобритании, собирая на своих поединках полные стадионы в Лондоне и Кардиффе.

"80 тысяч или 15? Есть смысл провести бой в Великобритании. Мы хотим этого.

Очевидно, что есть вещательные компании, но мы должны делать то, что имеет смысл для дивизиона.

Уайлдера не впечатлила моя победа над Руисом? Каждый имеет право на собственное мнение. Некоторые говорят, что это было одно из лучших выступление, они не думали, что я способен на такое. Уайлдер может говорить все что хочет. Главное, что я чемпион", - сказал Джошуа в интервью IFL TV.

Энтони Джошуа 2020 год начнет боем с Кубратом Пулевым или Александром Усиком. У Деонтея Уайлдера на февраль запланирован реванш с Тайсоном Фьюри.

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В статье: Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер
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