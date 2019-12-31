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Бой Усик – Чисора состоится 7 или 28 марта
Эдди Хирн готовит вечер бокса с украинским чемпионом.
В интервью IFL TV босс промоутерской компании Matchroom Boxing сообщил, что Александр Усик (17-0, 13 КО) и Дерек Чисора (32-9, 23 КО) подерутся 7 марта в Манчестере или 28 марта в Лондоне на арене О2.
На данный момент все еще неизвестно, будет ли бой Усика и Чисоры титульным. В WBO могут отобрать пояс у Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), если тот выберет обязательную защиту по линии IBF.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Александр Усик попал в топ-10 лучших боксеров декады.
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