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Ломаченко: Легкий вес – это мой предел

Бокс
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Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) не станет подниматься по весовым категориям.

Ломаченко: Легкий вес – это мой предел
Новина українською

Ломаченко за 7 лет на профессиональном ринге стал чемпионом мира в трех весовых категориях. Покорять четвертый дивизион украинец не собирается.

"Подняться до лимита полусреднего (до 66,7 кг) веса? Нет, точно нет. Легкий вес – мой предел. Это и так не мой вес. Не забывайте, мне не 20 лет. Мне уже 31.

В будущем, если промоутеру удастся договориться о большом поединке в лимите до 59 кг, то я смогу спуститься в весе", - отметил двукратный олимпийский чемпион.

Ломаченко в последний раз выходил на ринг в августе – в Лондоне Василий единогласным решением судей побил Люка Кэмпбелла и завоевал пояс WBC в легком весе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что следующий бой Ломаченко может пройти в Саудовской Аравии.

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В статье: Василий Ломаченко
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Источник:
Vringe.com
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