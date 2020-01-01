Ломаченко: Легкий вес – это мой предел

Ломаченко за 7 лет на профессиональном ринге стал чемпионом мира в трех весовых категориях. Покорять четвертый дивизион украинец не собирается.

"Подняться до лимита полусреднего (до 66,7 кг) веса? Нет, точно нет. Легкий вес – мой предел. Это и так не мой вес. Не забывайте, мне не 20 лет. Мне уже 31.

В будущем, если промоутеру удастся договориться о большом поединке в лимите до 59 кг, то я смогу спуститься в весе", - отметил двукратный олимпийский чемпион.

Ломаченко в последний раз выходил на ринг в августе – в Лондоне Василий единогласным решением судей побил Люка Кэмпбелла и завоевал пояс WBC в легком весе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что следующий бой Ломаченко может пройти в Саудовской Аравии.