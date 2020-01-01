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Джошуа: Я не боюсь удара Уайлдера

Бокс
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Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) в бою с Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО) готов вернуться к агрессивному боксу.

Джошуа: Я не боюсь удара Уайлдера
Новина українською

"Уайлдер нокаутировал Ортиса в седьмом раунде? В бою со мной он бы не продержался до седьмого раунда. Я бы нокаутировал его. Тяжеловес против тяжеловеса, чемпион против чемпиона.

Из-за силы удара Уайлдера я не собираюсь с ним боксировать 12 раундов. Я должен уронить его, пусть ему будет слишком комфортно со мной на ринге.

Я не боюсь удара Уайлдера. Мне нужно устранить эту силу, просто изучая, как с ней справиться", - цитирует Джошуа BoxingScene.

В бою между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером может определиться абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

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В статье: Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер
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