Джошуа: Я не боюсь удара Уайлдера

"Уайлдер нокаутировал Ортиса в седьмом раунде? В бою со мной он бы не продержался до седьмого раунда. Я бы нокаутировал его. Тяжеловес против тяжеловеса, чемпион против чемпиона.

Из-за силы удара Уайлдера я не собираюсь с ним боксировать 12 раундов. Я должен уронить его, пусть ему будет слишком комфортно со мной на ринге.

Я не боюсь удара Уайлдера. Мне нужно устранить эту силу, просто изучая, как с ней справиться", - цитирует Джошуа BoxingScene.

В бою между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером может определиться абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.