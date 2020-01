Пакьяо стал автором невероятного рекорда

С наступлением 2020 года Пакьяо стал единственным боксером в истории, которому удавалось быть чемпионом мира в четырех декадах. Свой первый титул филиппинец завоевал 22 года назад.

Happy New Year! Congratulations to Manny Pacquiao who has just become the first boxer in history to hold world titles in four separate decades…