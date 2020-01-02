Руис может провести бой с Уайтом

В декабре прошлого года Руис в реванше единогласным решением судей проиграл Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и потерял титулы WBA, WBO и IBF.

Свой новый путь к статусу чемпиона мира в хэвивейте Руис может начать боем с Диллианом Уайтом (27-1, 18 КО). Об этом сообщил промоутер британца Эдди Хирн.

"Уайт проведет бой в апреле, возможно, в Великобритании. Опять же, все зависит от следующего боя Джошуа и поединка Усик – Чисора. Мне нравится бой Уайта с Руисом. Почему нет?", - сказал Хирн в интервью IFL TV.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Энди Руис игнорирует тренера после поражения от Джошуа.