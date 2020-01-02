Экс-чемпиона мира порезали в новогоднюю ночь

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе во время празднования Нового года в городе Капийя дель Монте подвергся вооруженному нападению со стороны некого Энрике Икаро.

Нападавший несколько раз ударил Барриоса ножом, после чего отобрал у него кошелек и телефон.

СМИ не исключают, что нападение Икаро было местью. 10 лет назад Барриос был причастен к ДТП, в результате которого погибла 20-летняя беременная женщина. Барриоса признали виновным и посадили в тюрьму на 3,5 года.

Хорхе Барриос, звездный период которого припал на 2002-2008 года, в 2018-м возобновил карьеру, но на былой уровень так и не вернулся.