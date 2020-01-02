  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Бой Бетербиева в Китае под угрозой срыва
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бой Бетербиева в Китае под угрозой срыва

Бокс
(1 голосов)

Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) не хочет драться в Китае.

Бой Бетербиева в Китае под угрозой срыва
Новина українською

Бетербиев в статусе чемпиона IBF и WBC в полутяжелом весе 2020 год должен начать обязательной защитой пояса IBF против китайца Мэн Фаньлуна (16-0, 10 КО).

Промоутерские торги по бою Бетербиев – Фаньлун выиграла китайская компания Longjoy Sports, перебившая ставку Top Rank (1,9 млн долларов против 1,3).

Как утверждает BoxingScene, Бетербиев не хочет ехать в Китай по причине ущемления религиозных и гражданских прав мусульман-уйгуров.

Артур Бетербиев стал объединенным чемпионом в полутяжелом весе после досрочной победы над украинцем Александром Гвоздиком (17-1, 14 КО).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бокс Артур Бетербиев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...