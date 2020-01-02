Умер легендарный боксер из Пуэрто-Рико

В возрасте 60 лет в США скончался знаменитый пуэрториканский боксер Карлос де Леон, сообщает официальный сайт Всемирной боксерской федерации. Причина смерти – проблемы экс-боксера с сердцем.

Леон на профи-ринге дебютировал в 1974 года, а свой первый титул в тяжелом весе завоевал в 1980 году, став чемпионом WBC после победы над Марвином Кеймелом.

В историю бокса Де Леон вошел в статусе единственного четырехкратного чемпиона мира в крузервейте. Также пуэрториканец дважды владел поясом журнала The Ring.

В большом боксе Де Леон оставался до 1995 года. Боксер-рекордсмен ушел на пенсию с внушительным послужным списком – 53 победы, 8 поражений и 1 ничья.