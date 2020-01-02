Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Умер легендарный боксер из Пуэрто-Рико
2020 год в мире бокса начался с грустной новости.
В возрасте 60 лет в США скончался знаменитый пуэрториканский боксер Карлос де Леон, сообщает официальный сайт Всемирной боксерской федерации. Причина смерти – проблемы экс-боксера с сердцем.
Леон на профи-ринге дебютировал в 1974 года, а свой первый титул в тяжелом весе завоевал в 1980 году, став чемпионом WBC после победы над Марвином Кеймелом.
В историю бокса Де Леон вошел в статусе единственного четырехкратного чемпиона мира в крузервейте. Также пуэрториканец дважды владел поясом журнала The Ring.
В большом боксе Де Леон оставался до 1995 года. Боксер-рекордсмен ушел на пенсию с внушительным послужным списком – 53 победы, 8 поражений и 1 ничья.