Джошуа: Усик хочет кусок большого пирога? Пусть попробует взять

Джошуа в декабре прошлого года в реванше побил Энди Руиса (33-1, 22 КО) и вернул в свои руки титулы WBA, WBO и IBF. Усик претендует на бой с британцем по линии WBO.

"Когда я пытаюсь создать свой послужной список, я хочу, чтобы соперники калибра Усика говорили, что я их победил. Он очень хорошо использует свои ноги. Вы не можете ударить его, но если вам удается это, то он смахивает удары перчатками.

Мне нужно изучить его – его работу ног, как он держит руки, как открывается. Затем я бы пошел к бывшим соперникам Усика и узнал бы от них о том, как победить его.

Усик – великий тяжеловес, абсолютный чемпион мира, который решил перейти в хэвивейт. Он все еще изучает дивизион, но уже хочет кусок большого пирога. Готов предоставить ему возможность взять его из моих рук", - сказал Джошуа в интервью Sky Sports.