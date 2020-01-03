Шелестюк вернется на ринг 31 января

Небитый украинец 31 января в Шривпорте (штат Луизиана) проведет бой в рамках серии ShoBox: The New Generation.

Имя соперника Шелестюка по 10-раундовому поединку еще неизвестно, но бой Тараса станет вторым главным событием вечера бокса и попадет в трансляцию на кабельном телеканале Showtime.

Из-за проблем с менеджером Шелестюк с июля 2017 года провел только один бой. В настоящее время Тарас не входит в топ-100 лучших боксеров мира в первом среднем весе.

В последнем бою Тарас Шелестюк в марте 2019 года разобрался с малоизвестным Мартином Мартинесом (19-18-1, 12 КО).

Ранее UA-Футбол сообщал, что у Шелестюка сорвался бой со звездным британцем.