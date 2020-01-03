Тренер Фьюри: Тайсон более универсальный на фоне Уайлдера и Джошуа

Новый тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО) Шугар Хилл рассказал об особеностях британца. Слова американского специалиста приводит WBN.

"Считаю Тайсона Фьюри одним из лучших боксеров последних лет, ведь он многое умеет. На фоне Джошуа и Уайлдера Тайсон наиболее универсальный боец. Для такого габаритного парня у него отличная координация, он с легкостью может делать многие вещи, которых не умеют боксеры более скромных габаритов. А это редкость. Одним из таких в свое время был Мухаммед Али. И у него тоже был соперник-панчер, противостояние с которым стало классикой — Джо Фрейзер".

Напомним, 22 февраля Фьюри проведет реванш с Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО).