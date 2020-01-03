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Постол: Усику не нужно набирать вес
Украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол (31-2, 12 КО) рассказал Зе Интервьюеру о перспективах Александра Усика (17-0, 13 КО) в супертяжелом дивизионе. Его слова приводит XSport:
"Не скажу, что он маленький для супертяжей. Но не скажу, что у него есть удар такой тоннажный, что «брык» и все. С Белью он же в крузерах боксировал. Не нужно ему набирать, чтобы он мешком каким-то был. Он и так хорошо себя чувствует, двигается".
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