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Гассиев может провести бой 29 февраля

Бокс
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Россиянин выступит в андеркарте боя Варгас - Гарсия

Гассиев может провести бой 29 февраля
Новина українською

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев может провести следующий поединок 29 февраля, сообщает Boxingnews24. Россиянин, возможно, выступит в андеркарде боя между экс-чемпионами мира Джесси Варгасом и Майки Гарсией. Эта встреча пройдёт на турнире во Фриско (штат Техас, США). Потенциальный соперник Гассиева пока остаётся неизвестным.

Мурат не появлялся в ринге с июля 2018 года, когда на большом вечере бокса в Москве проиграл единогласным решением судей финальный бой Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Александру Усику. После того Гассиев принял решение перейти в супертяжёлый вес, но так до сих пор и не дебютировал в этом дивизионе. Во многом этому мешали травмы. В 2019 году он должен был встретиться с Джои Давейко, но схватка сорвалась из-за повреждения Гассиева.

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В статье: Мурат Гассиев
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