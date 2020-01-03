Гассиев может провести бой 29 февраля

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев может провести следующий поединок 29 февраля, сообщает Boxingnews24. Россиянин, возможно, выступит в андеркарде боя между экс-чемпионами мира Джесси Варгасом и Майки Гарсией. Эта встреча пройдёт на турнире во Фриско (штат Техас, США). Потенциальный соперник Гассиева пока остаётся неизвестным.

Мурат не появлялся в ринге с июля 2018 года, когда на большом вечере бокса в Москве проиграл единогласным решением судей финальный бой Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Александру Усику. После того Гассиев принял решение перейти в супертяжёлый вес, но так до сих пор и не дебютировал в этом дивизионе. Во многом этому мешали травмы. В 2019 году он должен был встретиться с Джои Давейко, но схватка сорвалась из-за повреждения Гассиева.