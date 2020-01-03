Джошуа: Усик хорошо двигается и в него трудно попасть

Британский боксёр Энтони Джошуа, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO, рассказал, почему он хочет провести бой с украинцем Александром Усиком.

"Это очень достойный соперник. Я хочу, чтобы среди моих соперников были такие боксёры, как Усик, чтобы можно было сказать, что я побеждал их. В него сложно попасть, так как он хорошо двигается.

Усик — великий боксёр первого тяжёлого веса, абсолютный чемпион. Он решил подняться в более высокую категорию, чтобы сразиться с большими парнями. Он изучает дивизион, но хочет свой кусок пирога. Он очень хочет попытаться получить его из моих рук", — цитирует Джошуа BoxingScene.