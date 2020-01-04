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Теофимо Лопес о бое с Ломаченко: Фанаты будут наслаждаться этим поединком

Бокс
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Теофимо Лопес о бое с Ломаченко: Фанаты будут наслаждаться этим поединком
UA-Футбол
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Чемпион мира в легком весе по версии IBF американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) прокомментировал возможный бой против украинского чемпиона Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) и рассказал о возможном месте проведения этого мега-файта. Его слова цитирует BoxingScene:

"Мы все еще ведем переговоры о том, где пройдет этот поединок. Надеюсь, что нам удастся обо всем договориться, чтобы сделать подобного рода бой, особенно в этом году. Новое десятилетие, новый год, и мне кажется, что мы его начнем очень громко.

"Гарден" всегда был для меня домом. Но я уверен, что фанаты будут наслаждаться этим поединком, где бы он ни состоялся" - сказал Теофимо.

Напомним, что по предварительной информации бой Ломаченко - Лопес должен состояться в апреле этого года.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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