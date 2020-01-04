Боб Арум о Уайлдере: Он ужасный боксер, но у него есть правая рука

Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум поделился впечатлениями от стиля побед его соотечественника, чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1; 41 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Я еще не видел парня с таким мощным единичным ударом. Я никогда не видел ничего подобного. Тем более, что Уайлдер не знает, как боксировать. Он ужасный боксер. Он показывает, как не нужно боксировать, но у Деонтея правая рука. Она похожа на лазер, который находит самое уязвимое место в анатомии оппонента" - сказал Арум.

Напомним, что свой следующий поединок Уайлдер проведет 22 февраля против британца Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО) в США.