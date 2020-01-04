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Промоутер Фьюри: Он - мечта, это напоминает те дни, когда я помогал продвигать Али

Бокс
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Промоутер Фьюри: Он - мечта, это напоминает те дни, когда я помогал продвигать Али
UA-Футбол
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Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум поделился впечатлениями от своего подопечного, линейного чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"У Фьюри есть немного от Мухаммеда Али и от Джорджа Формана, даже, пожалуй, от Роберто Дюрана. Он как бы сочетает в себе лучшее каждого из них.

Он - мечта промоутера. Это напоминает мне те дни, когда я помогал в продвижении Али. Мухаммед был очень хорош в умении подать себя. Многие тогда считали, что это моих рук дело. Но я не имел никакого отношения к этому. То же самое с Тайсоном Фьюри. Все, что мне нужно сделать - передать ему, где и когда он должен быть. Нет необходимости говорить Тайсону, что и где ему сказать", - сказал Арум.

Напомним, что свой следующий бой Тайсон Фьюри проведет против чемпиона мира, американца Деонтея Уайлдера (42-0-1; 41 КО) 22 февраля в США.

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В статье: Тайсон Фьюри Боб Арум
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