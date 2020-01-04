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Энтони Джошуа: Пояса не делают меня тем, кем я есть
Комментарий боксера
Чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) прокомментировал ситуацию с возможным лишением его одного из титулов. Его слова цитирует SkySports:
"Я всегда говорил, что пояса не делают меня тем, кем я есть. Я останусь чемпионом, даже если у меня отберут титул. Значит, потом у меня будет шанс встретиться с новым чемпионом и вернуть свой пояс.
Если заставят отдать пояс - придется сделать это. Но я его верну", - сказал Джошуа.
Напомним, что ранее Джошуа заявил, что ему интересен бой против Александра Усика.