Энтони Джошуа: Пояса не делают меня тем, кем я есть

Чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) прокомментировал ситуацию с возможным лишением его одного из титулов. Его слова цитирует SkySports:

"Я всегда говорил, что пояса не делают меня тем, кем я есть. Я останусь чемпионом, даже если у меня отберут титул. Значит, потом у меня будет шанс встретиться с новым чемпионом и вернуть свой пояс.

Если заставят отдать пояс - придется сделать это. Но я его верну", - сказал Джошуа.

Напомним, что ранее Джошуа заявил, что ему интересен бой против Александра Усика.