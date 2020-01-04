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Тренер Фьюри: Я думаю, что Тайсон - один из лучших боксеров последних лет

Бокс
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Комментарий специалиста

Тренер Фьюри: Я думаю, что Тайсон - один из лучших боксеров последних лет
UA-Футбол
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Тренер линейного чемпиона мира в супертяжелом весе, британца Тайсона Фьюри (29-0-0, 20 КО) Шугар Хилл прокомментировал бой своего подопечного против американского чемпиона по версии WBC Деонтея Уайлдера (42-0-1; 41 КО). Его слова цитирует WBN:

"Я думаю, что Фьюри - один из лучших боксеров последних лет, поскольку он многое умеет. Как для большого парня у него отличная координация.

Мохаммед Али был одним из тех, кто творил подобное в хэвивейте. Он показывал много вещей, которых не могли сделать другие крупные ребята. Это делало Али очень эффективным супертяжеловесом в его время. Он устроил великолепные бои с Джо Фрейзером. Это классика бокса. Там было противостояние боксера и панчера. В случае с Фьюри и Уайлдером будет аналогичная борьба" - сказал он.

Напомним, что бой Уайлдер - Фьюри 2 состоится 22 февраля в США.

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В статье: Тайсон Фьюри
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