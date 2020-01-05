Постол и Рамирес прошли взвешивание за месяц до боя

Украинский боксер Виктор Постол (31-2, 12 КО) и его будущий соперник, чемпион мира по версиям WBC и WBO, американец Карлос Рамирес (25-0, 17 КО) прошли церемонию взвешивания за месяц до поединка.

Так, под нашим спортсменом весы показали 66,32кг. (146,2 фунта), а под его соперником - 69,4кг. (153 фунта). Напомним, что лимит в этой весовой категории составляет 89,85кг. (154 фунта).

Отметим, что бой Ромирес - Постол состоится 1 февраля в китайском городе Хайкоу и станет главным событием боксерского вечера, организованного промоутерской компанией TOP Rank.