Непобедимый хорват: Тайсон Фьюри - хороший боксер, один из лучших

Непобедимый хорватский супертяж Филипп Хргович (10-0, 8 КО) прокомментировал ситуацию в королевском весе на сегодняшний день и рассказал о лучших его боксерах. Его слова цитирует BoxingScene:

"Тайсон Фьюри - очень хороший боксер, один из лучших. С ним сложно боксировать, так как Фьюри длинный, он хорошо двигается и отлично работает в защите. У него быстрые руки, но я думаю, что Тайсон психически неустойчив. Он поменял тренера, пошел в рестлинг, хочет подраться в UFC. Я считаю, что он просто нестабильный человек. Впрочем, мне нравится стиль его бокса, он многого достиг. Надеюсь, что Фьюри, Уайлдер и Джошуа однажды определят абсолютного чемпиона мира. Затем я проведу бой с абсолютным чемпионом" - сказал хорват.

Напомним, что ранее Тимоти Брэдли спрогнозировал результат боя Усик - Джошуа.