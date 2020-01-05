  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Непобедимый хорват: Тайсон Фьюри - хороший боксер, один из лучших
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Непобедимый хорват: Тайсон Фьюри - хороший боксер, один из лучших

Бокс
(1 голосов)

Комментарий Хрговича

Непобедимый хорват: Тайсон Фьюри - хороший боксер, один из лучших
UA-Футбол
Новина українською

Непобедимый хорватский супертяж Филипп Хргович (10-0, 8 КО) прокомментировал ситуацию в королевском весе на сегодняшний день и рассказал о лучших его боксерах. Его слова цитирует BoxingScene:

"Тайсон Фьюри - очень хороший боксер, один из лучших. С ним сложно боксировать, так как Фьюри длинный, он хорошо двигается и отлично работает в защите. У него быстрые руки, но я думаю, что Тайсон психически неустойчив. Он поменял тренера, пошел в рестлинг, хочет подраться в UFC. Я считаю, что он просто нестабильный человек. Впрочем, мне нравится стиль его бокса, он многого достиг. Надеюсь, что Фьюри, Уайлдер и Джошуа однажды определят абсолютного чемпиона мира. Затем я проведу бой с абсолютным чемпионом" - сказал хорват.

Напомним, что ранее Тимоти Брэдли спрогнозировал результат боя Усик - Джошуа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер Филип Хргович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...