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В Великобритании не считают Джошуа лучшим в супертяжелом весе

Бокс
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У Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) хватает критиков.

В Великобритании не считают Джошуа лучшим в супертяжелом весе
Новина українською

Джошуа в декабре в реванше побил Энди Руиса (33-2, 22 КО) и вернул в свои руки титулы WBA, WBO и IBF. Тем не менее, эксперт Sky Sports Адам Смит не верит в своего соотечественника.

"Является ли Джошуа №1? Как по мне, точно не он. Поскольку я считаю, что в первом бою Фьюри побил Уайлдера, то я бы поставил на него, на Тайсона. Но я помню, что Деонтей закрыл тот бой двумя кряду невероятными досрочными победами. Поэтому вы вполне можете именно его считать №1.

Все это субъективно. И если они не проведут бои друг с другом по круговой системе, то мы так и не получим ответ. Как по мне, в их противостояниях победить может кто угодно. Причем все зависит от мелочей. В одну ночь победит один, в другую – другой боец.

Считаю, именно по этой причине нас так сильно интересуют очные поединки между ними. Мы просто мечтаем увидеть самые лучшие бои в хэвивейте. И мы мечтаем увидеть объединенные бои", - сказал Смит.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джошуа не боится удара Уайлдера.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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Источник:
Vringe.com
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