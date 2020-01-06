Усик может провести поединок с Чисорой в 2020 году

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик и экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Дерек Чисора могут провести бой 28 марта 2020 года.

"Стороны ведут переговоры. Все станет ясно в ближайшие несколько недель. Мы по-прежнему ждём разъяснений от боксёрских организаций относительно того, в каком порядке боксёры должны защищать свои титулы. Усик против Чисоры? Бой возможен, но вряд ли он пройдёт 7 марта. Мы можем попробовать организовать его 28 марта на "О2-Арене", — цитирует Эдди Хирна Sky Sports.

Напомним, Усик дебютировал в супертяжёлом весе в октябре 2019 года, когда досрочно победил Чазза Уизерспуна.