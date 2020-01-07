  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Гарсия рассказал, на каких условиях готов драться с Ломаченко
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гарсия рассказал, на каких условиях готов драться с Ломаченко

Бокс
(1 голосов)

Майки Гарсия (39-1, 30 КО) снова вспомнил о Василии Ломаченко (14-1, 10 КО).

Гарсия рассказал, на каких условиях готов драться с Ломаченко
Новина українською

Гарсия 2020 год начнет боем с Джесси Варгасом (29-2-2, 11 КО). О своих дальнейших планах американец рассказал в телешоу «Now or never».

"Я бы действительно хотел бы встретиться с Мэнни Пакьяо. Если я подерусь с ним, то это будет в полусреднем весе. Если нет — я возвращаюсь в 63,5 кг и смотрю на варианты там.

Ломаченко? Может быть Ломаченко, если он поднимется в весе. Если Лома готов немного подняться, а я спущусь в 63,5 кг — то у нас будет великолепный поединок", - сказал Гарсия.

В ближайшие планы Ломаченко Майки Гарсия не входит. Василий в апреле-мае этого года в бою с Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) поспорит за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Майки Гарсия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...