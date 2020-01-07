World Boxing News: Джошуа добровольно передаст Усику титул WBO

Как известно, Энтони Джошуа после победы в реванше над Энди Руисом вернул в свои руки титулы WBA, WBO и IBF. В следующем бою британцу предстоит обязательная защита, и все идет к тому, что Джошуа между Александром Усиком и Кубратом Пулевым выберет бой с болгарином по линии IBF.

Что же будет с титулом WBO? В World Boxing News утверждают, что Джошуа добровольно отдаст пояс в руки Усику, а тот в бою с Дереком Чисорой или Джозефом Паркером проведет первую защиту статуса чемпиона мира в супертяжелом весе.

Джошуа передаст Усику один из своих титулов по одной простой причине. Все дело в том, что оба боксера сотрудничают с промоутерской компанией Эдди Хирна.

Этим шагом Хирн страхует себя в случае потенциальной неудачи Джошуа в бою с чемпионом WBC (Уайлдер или Фьюри). Даже если британец проиграет, то у Хирна в лице Усика по-прежнему будет свой чемпион мира в хэвивейте. Если же Джошуа продолжит побеждать, то объединительный бой с Усиком станет для Хирна беспроигрышным вариантом.

Ожидается, что свои следующие бои Александр Усик и Энтони Джошуа проведут в апреле-мае этого года.