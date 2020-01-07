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Паркер хочет провести бой с Усиком

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Новозеландец жаждет боя с украинцем

Паркер хочет провести бой с Усиком
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBO Джозеф Паркер может подраться с Александром Усиком за вакантный титул WBO, если Энтони Джошуа оставит его. Об этом сообщил менеджер боксёра Дэвид Хиггинс.

"Говорят, что Джошуа может отказаться от одного из титулов. Если он освободит пояс WBO, то Усик станет обязательным претендентом на бой за вакантный титул. Паркер первый за ним в рейтинге. Всё может закончиться боем Усика и Паркераза за вакантный титул.

Усик — сложный соперник. Ему по силам победить Энтони Джошуа. Мы это осознаём. Если будет возможность, то Паркер пойдёт прямо и станет размениваться с Усиком. Я уважаю Усика, он отличный профессионал своего дела. Надеюсь, что мы увидим бой Паркера и Усика в этом году", — приводит слова Хиггинса Sky Sports.

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В статье: Александр Усик Джозеф Паркер
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