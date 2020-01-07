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Тренер Сауля Альвареса: Бой с Сондерсом пройдёт во втором среднем весе

Бокс
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Поединок состоится 2 мая

Тренер Сауля Альвареса: Бой с Сондерсом пройдёт во втором среднем весе
Новина українською

Тренер чемпиона мира по версиям WBA Super и WBC Franchise в среднем весе Сауля Альвареса Эдди Рейносо, заявил, что в случае встречи его подопечного с Билли Джо Сондерсом бой будет организован во втором среднем весе.

"Бой с Сондерсом пройдёт во втором среднем весе. Билли больше не может гонять вес до средней категории. Мы можем биться как в среднем, так и во втором среднем весе. Но поединок с Сондерсом может состояться только во втором среднем. К тому же в этом дивизионе он владеет титулом по версии WBO. Посмотрим, что произойдёт", — приводит слова специалиста Boxingnews24.

Ожидается, что следующий бой Альварес проведёт 2 мая 2020 года. Наиболее вероятные соперники — Каллум Смит и Билли Джо Сондерс. Оба сейчас выступают во втором среднем весе. Предыдущий бой Сауль провёл в полутяжёлом дивизионе, тогда он нокаутировал Сергея Ковалёва.

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В статье: Билли Джо Сондерс Сауль Альварес
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