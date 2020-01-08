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Фьюри назвал Усика бомжом

Бокс
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Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) неуважительно высказался об украинце.

Фьюри назвал Усика бомжом
Новина українською

Гнев Фьюри вызвало решение WBO предоставить Александру Усику (17-0, 12 КО) статус обязательного претендента по титул в супертяжелом весе. Эту привилегию украинец получил вскоре после ухода из крузервейта, где был абсолютным чемпионом.

"Вместо меня на первую позицию рейтинга WBO поставили какого-то бомжа, у которого один бой в супертяжелом весе", - приводит слова Фьюри BoxingScene.

Тайсон Фьюри в феврале проведет бой-реванш с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

Александр Усик в марте-апреле может встретиться с Дереком Чисорой.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джошуа может передать Усику пояс WBO в супертяжелом весе.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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