Фьюри назвал Усика бомжом

Гнев Фьюри вызвало решение WBO предоставить Александру Усику (17-0, 12 КО) статус обязательного претендента по титул в супертяжелом весе. Эту привилегию украинец получил вскоре после ухода из крузервейта, где был абсолютным чемпионом.

"Вместо меня на первую позицию рейтинга WBO поставили какого-то бомжа, у которого один бой в супертяжелом весе", - приводит слова Фьюри BoxingScene.

Тайсон Фьюри в феврале проведет бой-реванш с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером.

Александр Усик в марте-апреле может встретиться с Дереком Чисорой.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Джошуа может передать Усику пояс WBO в супертяжелом весе.