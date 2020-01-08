  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Хантер: Усику нужно изменить свой стиль
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хантер: Усику нужно изменить свой стиль

Бокс
(1 голосов)

Майкл Хантер (18-1-1, 12 КО) скептически высказался о перспективах Александра Усика (17-0, 13 КО) в супертяжелом весе.

Хантер: Усику нужно изменить свой стиль
Новина українською

Усик и Хантер познакомились в 2017 году – украинец победил единогласным решением судей и защитил пояс WBO в тяжелом весе. Теперь оба боксера выступают в хэвивейте.

"В бою важны ваша выносливость, гибкость, манёвренность. Например, мне ноги позволяют избегать пропущенных ударов. В маневренности в этом дивизионе мне мало кто даст фору. Но и удар здесь очень важен. И он у меня есть. А вот у Усика с этим могут возникнуть проблемы.

Посмотрим, сумеет ли он изменить свой стиль. Уверен, он может вкладываться в удары, бить намного сильнее. Но это палка о двух концах, ведь в таком случае он и сам будет пропускать куда больше. Не уверен, что он готов на это пойти", - отметил Хантер.

Майкл Хантер свой последний бой против Александра Поветкина свел вничью. Александр Усик в дебютном поединке в супертяжелом весе досрочно прошел Чазза Уизерспуна.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Майкл Хантер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...