Хантер: Усику нужно изменить свой стиль

Усик и Хантер познакомились в 2017 году – украинец победил единогласным решением судей и защитил пояс WBO в тяжелом весе. Теперь оба боксера выступают в хэвивейте.

"В бою важны ваша выносливость, гибкость, манёвренность. Например, мне ноги позволяют избегать пропущенных ударов. В маневренности в этом дивизионе мне мало кто даст фору. Но и удар здесь очень важен. И он у меня есть. А вот у Усика с этим могут возникнуть проблемы.

Посмотрим, сумеет ли он изменить свой стиль. Уверен, он может вкладываться в удары, бить намного сильнее. Но это палка о двух концах, ведь в таком случае он и сам будет пропускать куда больше. Не уверен, что он готов на это пойти", - отметил Хантер.

Майкл Хантер свой последний бой против Александра Поветкина свел вничью. Александр Усик в дебютном поединке в супертяжелом весе досрочно прошел Чазза Уизерспуна.