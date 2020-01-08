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Президент WBO отреагировал на критику Фьюри

Бокс
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Он пожелал британцу удачи в бою с Уайлдером

Президент WBO отреагировал на критику Фьюри
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Президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Пако Валькарсель ответил на критику бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.

"Чемпион, мы уважаем тебя, но сейчас ты недоступен. Это и есть причина, по которой WBO исключил тебя из рейтинга. Кстати, удачи тебе в бою с Уайлдером", — цитирует Валькарселя BoxingScene.

Напомним, ранее Фьюри раскритиковал президента WBO Пако Валькарселя за то, что организация лишила его первого места в рейтинге тяжеловесов, отдав его Александру Усику.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри WBO
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