Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент WBO отреагировал на критику Фьюри
Он пожелал британцу удачи в бою с Уайлдером
Президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Пако Валькарсель ответил на критику бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.
"Чемпион, мы уважаем тебя, но сейчас ты недоступен. Это и есть причина, по которой WBO исключил тебя из рейтинга. Кстати, удачи тебе в бою с Уайлдером", — цитирует Валькарселя BoxingScene.
Напомним, ранее Фьюри раскритиковал президента WBO Пако Валькарселя за то, что организация лишила его первого места в рейтинге тяжеловесов, отдав его Александру Усику.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...