Президент WBO отреагировал на критику Фьюри

Президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Пако Валькарсель ответил на критику бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.

"Чемпион, мы уважаем тебя, но сейчас ты недоступен. Это и есть причина, по которой WBO исключил тебя из рейтинга. Кстати, удачи тебе в бою с Уайлдером", — цитирует Валькарселя BoxingScene.

Напомним, ранее Фьюри раскритиковал президента WBO Пако Валькарселя за то, что организация лишила его первого места в рейтинге тяжеловесов, отдав его Александру Усику.