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Зверев: Хочу стать первой ракеткой мира, пока Федерер, Надаль и Джокович не ушли с тенниса
Теннисист хочет быть лучшим в своем деле
Немецкий теннисист Александр Зверев отметил, что стремится стать лучшим в мире до того, как легендарные Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович завершат карьеры.
"Собирается ли молодёжь в какой-то момент взобраться на вершину тенниса? Да, мы обязаны. Федерер, Джокович и Надаль не будут находиться там вечно. Я не желаю, чтобы эти ребята уходили. Просто хочу быть лучше, чем они.
Я не сижу дома и не думаю: "Вот нужно ещё подождать два-три года, пока они уйдут из тенниса". Это совсем не так.
Я не хочу быть номером один в мире только из-за того, что другие люди не играют. Хочу стать номером один, потому что я лучше всех", — приводит слова Зверева Daily Express.
На текущий момент Зверев является седьмой ракеткой мира.