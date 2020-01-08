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Усик: Из спорта нужно уходить, когда ты не получаешь удовольствия от того, что ты делаешь

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Также нужно давать дорогу молодым

Усик: Из спорта нужно уходить, когда ты не получаешь удовольствия от того, что ты делаешь
Новина українською

Александр Усик рассказал о том, когда, по его мнению, боксеру пора уходить из спорта. Слова украинца приводит Sport.ua:

"Завязывать нужно, когда тебя не прет. Когда ты не можешь встать в пять утра и бежать с каким-то азартом. Когда ты не получаешь удовольствия от того, что ты делаешь. Вы знаете, мне нравится, когда у меня идет очень тяжелая работа, когда я прихожу после тренировки и у меня болят все мышцы.

Вот как только тебя перестает вдохновлять что-то, то нужно уходить. Время, во-первых, не обманешь, ну и ты не можешь быть всегда на высоте, быстрее всех, потому что есть молодежь.

Другой род деятельности нужно начинать, когда у тебя есть еще остальной, чуть-чуть нужно начинать учиться".

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В статье: Александр Усик
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