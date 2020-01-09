Ломаченко опубликовал провокационное видео с российскими военными

Ломаченко выложил видео религиозного характера со стихом Юрия Резаева, который вместе с семьей проживает в одном из монастырей Орловской области (Россия).

В ролике в поддержку православия показана работа российского спецназа.

"Благодарим за помощь Вежливых людей", - говорится в концовке видео.

За два часа видео со страницы Ломаченко в Instagram посмотрели около 130 тысяч человек.

Василий Ломаченко вернется на ринг в апреле-мае 2020 года, а его следующим соперником станет чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес.