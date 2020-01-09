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Ломаченко опубликовал провокационное видео с российскими военными
В Instagram у Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) появился неоднозначный ролик.
Ломаченко выложил видео религиозного характера со стихом Юрия Резаева, который вместе с семьей проживает в одном из монастырей Орловской области (Россия).
В ролике в поддержку православия показана работа российского спецназа.
"Благодарим за помощь Вежливых людей", - говорится в концовке видео.
За два часа видео со страницы Ломаченко в Instagram посмотрели около 130 тысяч человек.
Василий Ломаченко вернется на ринг в апреле-мае 2020 года, а его следующим соперником станет чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес.
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