Промоутер Ломаченко назвал лучшего боксера 10-летия

Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA), в список претендентов на звание боксера 10-летия включила Владимира Кличко, Флойд Мейвезера, Андре Уорда, Мэнни Пакьяо и Сауля Альвареса. Арум считает, что награда должна достаться Пакьяо.

"Он регулярно выступал и дрался со всеми. Он был единственным, с кем долгие годы не решался выйти в ринг Мэйвезер, и он заботился о спорте. Я даже не думаю, что у него есть конкуренты. Таки никто не в состоянии сравниться с Мэнни, как боец десятилетия.

И Мэнни Пакьяо выступает до сих пор – вот, что важно, независимо от того, представляет он Top Rank или другого промоутера. Конечно, он боец десятилетия. Он великий и останется в истории наряду с легендами этого спорта", - заявил Арум.

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