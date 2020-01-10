Головкин вернется на ринг в конце марта

Как сообщает ESPN, Головкин 28 марта в Чикаго на Wintrust Arena проведет обязательную защиту титула IBF против небитого поляка Камила Шереметы (21-0, 5 КО).

Бой с Шереметой станет для Головкина третьим по 100-миллионному контракту со стриминговым сервисом DAZN.

Головкин в последний раз выходил на ринг в октябре прошлого года. В невероятно тяжелом бою боксер из Караганды решением судей побил украинца Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) и снова стал чемпионом мира в среднем весе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Василий Ломаченко опубликовал провокационное видео с российскими военными.