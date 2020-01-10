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Головкин вернется на ринг в конце марта

Бокс
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Озвучена дата следующего боя Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО).

Головкин вернется на ринг в конце марта
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Как сообщает ESPN, Головкин 28 марта в Чикаго на Wintrust Arena проведет обязательную защиту титула IBF против небитого поляка Камила Шереметы (21-0, 5 КО).

Бой с Шереметой станет для Головкина третьим по 100-миллионному контракту со стриминговым сервисом DAZN.

Головкин в последний раз выходил на ринг в октябре прошлого года. В невероятно тяжелом бою боксер из Караганды решением судей побил украинца Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) и снова стал чемпионом мира в среднем весе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Василий Ломаченко опубликовал провокационное видео с российскими военными.

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В статье: Геннадий Головкин
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