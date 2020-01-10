Далакян готов поучаствовать в третьем сезоне Суперсерии

На 2020 год организаторы Суперсерии рассматривают вариант с проведением турнира в наилегчайшем весе. Далакян в статусе чемпиона WBA готов присоединиться к WBSS.

"Всемирная боксерская суперсерия – амбициозный турнир, который неплохо зарекомендовал себя. Я мечтаю проводить объединительные бои. Если на кону турнира будет стоять титул абсолютного чемпиона мира, буду максимально мотивирован продемонстрировать свои лучшие навыки.

Безусловно, моей целью будет победа в турнире. Но пока я сосредоточен на ближайшей цели – своей уже четвертой по счету защите чемпионского титула", - отметил украинский чемпион.

Артем Далакян 8 февраля в Киеве проведет бой с боксером из Венесуэлы Хосбером Пересом (16-2, 14 КО).

Ранее UA-Футбол сообщал, что в феврале Далакян узнает имя обязательного претендента на свой титул.